В массовом ДТП в Ростовской области пострадали двое



В ДТП с тремя иномарками в Ростовской области пострадали два человека. Авария произошла около 14 часов 6 августа на 889-м километре трассы Новошахтинск — посёлок Майский.



По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 49-летний водитель «Тойота Королла» не справился с управлением. Он врезался в «Хонда Цивик» под управлением 35-летнего мужчины. От удара «Тойота» отлетела и столкнулась с фургоном «Рено Майстер», за рулём которого сидел 43-летний автомобилист.



В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и 43-летняя пассажирка «Хонды». С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.