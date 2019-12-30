В Ростове мужчина и 7-летняя девочка пострадали в тройном ДТП



В результате массового ДТП в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Происшествие случилось на улице Волкова 4 января около 22 часов.



За рулём «Ауди Q5» ехал 19-летний водитель. В районе дома № 20 он выскочил на встречную полосу и врезался в «Тойоту Короллу», за рулём которой сидел 45-летний мужчина. После столкновения «Ауди» отбросило на стоявший на светофоре «Мерседес Бенц», которым управлял 33-летний автомобилист.



В результате аварии пострадали два пассажира «Тойоты». Медики доставили в больницу 7-летнюю девочку и 54-летнего мужчину.



- По факту ДТП проводится проверка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.