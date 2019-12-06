Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области три человека пострадали в лобовом ДТП

В Ростовской области три человека пострадали в лобовом ДТП
В Ростовской области три человека стали жертвами лобового столкновения двух авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 9 декабря в станице Заплавской.

По предварительным данным, на улице Шоссейной 50-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-211540» выехал на «встречку», где врезался в «Дэу Матиз», за рулем которого была 23-летняя девушка.

- В результате ДТП пострадали оба водителя и 48-летняя пассажирка из иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие с травмами доставлены в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.