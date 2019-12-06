В Ростовской области три человека пострадали в лобовом ДТП



В Ростовской области три человека стали жертвами лобового столкновения двух авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 9 декабря в станице Заплавской.



По предварительным данным, на улице Шоссейной 50-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-211540» выехал на «встречку», где врезался в «Дэу Матиз», за рулем которого была 23-летняя девушка.



- В результате ДТП пострадали оба водителя и 48-летняя пассажирка из иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие с травмами доставлены в больницу.