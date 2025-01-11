Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Семья лишилась дома из-за поломки обогревателя в Усть-Донецком районе

Семья лишилась дома из-за поломки обогревателя в Усть-Донецком районе
В станице Мелиховской Усть-Донецкого района семья осталась без дома из-за пожара. ЧП случилось 6 января.

Пожар начался в доме № 65 на улице Коммунистической. Семья включила обогреватель и ушла в магазин. Вернувшись, они обнаружили, что дом охвачен пламенем. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

На место происшествия прибыли 12 пожарных на трех пожарных машинах. Благодаря их оперативным действиям никто не пострадал.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, причина пожара — неисправность обогревателя.
Фото: ГУ МЧС по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.