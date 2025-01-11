Семья лишилась дома из-за поломки обогревателя в Усть-Донецком районе
В станице Мелиховской Усть-Донецкого района семья осталась без дома из-за пожара. ЧП случилось 6 января.
Пожар начался в доме № 65 на улице Коммунистической. Семья включила обогреватель и ушла в магазин. Вернувшись, они обнаружили, что дом охвачен пламенем. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.
На место происшествия прибыли 12 пожарных на трех пожарных машинах. Благодаря их оперативным действиям никто не пострадал.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, причина пожара — неисправность обогревателя.