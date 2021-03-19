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В ковидных госпиталях Ростовской области скончались ещё 11 человек

В ковидных госпиталях Ростовской области скончались ещё 11 человек
В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались ещё 11 человек. Об этом сообщили на портале регионального правительства 23 марта.

За минувшие сутки с подтверждённым ковидным диагнозом умерли три женщины 82-летнего и 88-летнего возраста и восемь мужчин от 60 до 84 лет. Патологоанатомы у всех пациентов выявили наличие разных хронических заболеваний. В частности, люди жаловались на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

За весь период пандемии COVID-19 на Дону число жертв нарастающим итогом достигло 3 425. Всего инфицированных насчитывается 78 911. Из них 239 случаев заражения зарегистрировали в Ростовской области накануне.

В целом эпидемиологическая ситуация в регионе улучшается. Из-за снижения количества новых инфицированных власти снимают карантинные ограничения. Недавно губернатор Василий Голубев анонсировал очередные послабления для дончан. Однако пока не известно, что конкретно ждёт жителей Ростовской области.

Теги: коронавирус в Ростовской области жертвы коронавируса COVID-19 на Дону COVID-19 в Ростовской области

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