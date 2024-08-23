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В колонию Волгоградской области, где захватили заложников, направили отряд СОБРа из Ростова

В колонию Волгоградской области, где захватили заложников, направили отряд СОБРа из Ростова
Из Ростова в Волгоградскую область отправился отряд СОБРа. Предположительно, готовят штурм исправительной колонии, где захватили заложников. Информацию об этом DonDay сообщил собственный источник.

Инцидент произошел днем 23 августа в исправительной колонии №19 УФСИН России Волгоградской области. Во время заседания дисциплинарной комиссии несколько заключенных взяли в заложников сотрудников. По данным ФСИН России, есть пострадавшие. Также неофициальные источники сообщают, что среди заложников есть и убитые.

Предполагается, что четыре террориста являются уроженцами соседних стран. В СУ СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающей изоляцию от общества. У здания СИЗО в настоящее время дежурят силовики и экстренные службы.

Напомним, что около двух месяцев назад в Ростове произошла аналогичная история. Утром 16 июня шестеро мужчин, обвиняемых по статьям о терроризме, выбрались из камеры. Затем они захватили в заложники двух сотрудников изолятора и выдвинули требования. Они хотели получить оружие, автомобили и покинуть город. Переговоры успехом не увенчались и пятеро из них погибли.

В результате штурма в живых остался лишь Даниил Камнев. Ему грозит пожизненное заключение.
Фото: Rostov.ru
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