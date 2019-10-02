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Три человека пытались перебросить наркотики в ростовскую колонию

Три человека пытались перебросить наркотики в ростовскую колонию
В Ростове три человека пытались передать в колонию запрещённые вещества. Их задержали 4 октября возле исправительной колонии № 2. Режимное учреждение располагается на улице Тоннельной.

Двое мужчин и женщина подъехали к территории ИК на «Ладе Гранте», чтобы перебросить через забор свою «посылку». Сотрудники колонии заметили их и задержали. При досмотре у них нашли четыре свёртка с неизвестным веществом. Предположительно, оно содержит наркотики.

Схожее происшествие случилось в Новочеркасске в исправительной колонии № 14. Двое жителей Ростова пытались перекинуть через ограждение девять мобильных телефонов, четыре зарядных устройства и три бутылки с алкоголем.

- По данным фактам проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Задержанные злоумышленники переданы правоохранителям.

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