Три человека пытались перебросить наркотики в ростовскую колонию



В Ростове три человека пытались передать в колонию запрещённые вещества. Их задержали 4 октября возле исправительной колонии № 2. Режимное учреждение располагается на улице Тоннельной.



Двое мужчин и женщина подъехали к территории ИК на «Ладе Гранте», чтобы перебросить через забор свою «посылку». Сотрудники колонии заметили их и задержали. При досмотре у них нашли четыре свёртка с неизвестным веществом. Предположительно, оно содержит наркотики.



Схожее происшествие случилось в Новочеркасске в исправительной колонии № 14. Двое жителей Ростова пытались перекинуть через ограждение девять мобильных телефонов, четыре зарядных устройства и три бутылки с алкоголем.



- По данным фактам проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.



Задержанные злоумышленники переданы правоохранителям.

