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В Ростовской области 44-летний мужчина утонул в реке Калитва

В Ростовской области 44-летний мужчина утонул в реке Калитва
В Ростовской области 44-летний мужчина утонул в реке Калитва. Трагедия произошла в Миллеровском районе 26 мая.

Компания друзей отдыхала в селе Ольховский Рог. Местные жители выпивали на берегу реки. Одному из них стало жарко, и он решил искупаться. Однако вскоре после того, как он вошел в воду, друзья потеряли его из вида. Они попытались самостоятельно его отыскать, однако ничего не вышло. Обеспокоенные товарищи вызвали спасателей.

На место происшествия прибыли водолазы, которые обследовали дно реки. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спасатели вытащили тело 44-летнего мужчины на берег.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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