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В Ростовской области 30-летний решил искупаться в реке и утонул

В Ростовской области 30-летний решил искупаться в реке и утонул
В Ростовской области мужчина утонул в реке Северский Донец. Трагедия произошла 11 апреля в Белой Калитве. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В тот день компания друзей отдыхала на городском пляже неподалеку от СНТ «Донец-2». Одному из мужчин стало жарко и он решил поплавать. Он нырнул в водоем и направился к противоположному берегу. В какой-то момент мужчину начали искать друзья, но его нигде не было. Тогда приятели забили тревогу и вызвали спасателей.

На месте водолазы обследовали дно реки, однако тело удалось найти лишь на следующее утро. 12 апреля специалисты вытащили труп на берег.
Фото: Яндекс.Карты
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