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В Каменске-Шахтинском произошло возгорание крыши складского здания

В Каменске-Шахтинском произошло возгорание крыши складского здания
В Каменске-Шахтинском Ростовской области произошло возгорание крыши складского здания. Инцидент зафиксирован 24 мая по адресу: улица Красная, дом 42.

Около 8:30 горожане заметили поднимающийся в небо густой черный дым. Свидетели незамедлительно сообщили о случившемся в пожарную службу.

Согласно информации, предоставленной региональным управлением МЧС, площадь пожара составила 600 квадратных метров. На месте инцидента работают 33 сотрудника спасательных служб, задействовано 11 единиц специализированной техники.

Представители ведомства сообщили об отсутствии жертв и пострадавших в результате пожара.
Фото: соцсети
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