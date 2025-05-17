В Ростове полыхает крупный пожар на Штахановского
В Ростове-на-Дону 17 мая вспыхнул крупный пожар, охвативший складские здания на Штахановского, 24.
Днем местные жители заметили поднимающийся в небо густой черный дым. Обеспокоенные горожане, проживающие в окрестностях, сообщили о случившемся в пожарную службу. На место происшествия оперативно прибыли 20 спасателей и 7 единиц специализированной техники.
"Огнем охвачены складские площади на территории 250 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Пожарные продолжают бороться с огнем, пламя и дым видны из разных районов города.