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В Ростове полыхает крупный пожар на Штахановского

В Ростове полыхает крупный пожар на Штахановского
В Ростове-на-Дону 17 мая вспыхнул крупный пожар, охвативший складские здания на Штахановского, 24.

Днем местные жители заметили поднимающийся в небо густой черный дым. Обеспокоенные горожане, проживающие в окрестностях, сообщили о случившемся в пожарную службу. На место происшествия оперативно прибыли 20 спасателей и 7 единиц специализированной техники.

"Огнем охвачены складские площади на территории 250 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожарные продолжают бороться с огнем, пламя и дым видны из разных районов города.
Фото: Соцсети
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