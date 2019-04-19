В Ростове произошло крупное возгорание в больнице



В Ростове-на-Дону произошло крупное возгорание в городской больнице № 6. Пожар случился 23 апреля около 4 часов по адресу: улица Сарьяна, 85.



Известно, что возгорание началось на первом этаже. Пожару присвоили первый ранг сложности. Из здания эвакуировали 145 человек.

На месте работали 46 человек и 13 единиц техники. К утру огонь полностью потушили.



– Площадь горения составила 40 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.