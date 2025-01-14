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В ходе спецоперации погиб казак из Новошахтинска

В ходе спецоперации погиб казак из Новошахтинска
В ходе проведения спецоперации погиб 36-летний боец из Ростовской области. Жизнь Евгения Яцуляка оборвалась во время боевого задания. Об этом пишет DonDay.

В 2020 году мужчина переехал жить в Новошахтинск. Там он вступил в ряды казаков. Вскоре Евгений подписал контракт с Вооруженными силами РФ. В апреле 2022 года он отправился в зону СВО. За два года службы был неоднократно ранен.

При исполнении очередного приказа 20 июня боец погиб. Казака похоронили 18 декабря в городе Новошахтинске.
Фото предоставлено Петром Доценко
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