В ходе СВО погиб 31-летний боец из Ростовской области

Фото: Батайское время

В ходе СВО погиб 31-летний боец из города Батайска. Александр Сильченко был смертельно ранен при исполнении приказа.Мужчина окончил школу №12. После этого поступил в мореходное училище. До подписания контракта с Вооруженными силами РФ, Александр работал на экскаваторе, помощником машиниста.Жизнь бойца оборвалась 19 ноября 2024 года. Спустя несколько недель тело мужчины перевезли в Ростовскую область. Александра похоронили в родном городе 18 декабря.