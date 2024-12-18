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В ходе СВО погиб 31-летний боец из Ростовской области

В ходе СВО погиб 31-летний боец из Ростовской области
В ходе СВО погиб 31-летний боец из города Батайска. Александр Сильченко был смертельно ранен при исполнении приказа.

Мужчина окончил школу №12. После этого поступил в мореходное училище. До подписания контракта с Вооруженными силами РФ, Александр работал на экскаваторе, помощником машиниста.

Жизнь бойца оборвалась 19 ноября 2024 года. Спустя несколько недель тело мужчины перевезли в Ростовскую область. Александра похоронили в родном городе 18 декабря.
Фото: Батайское время
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