В ходе СВО погиб 22-летний боец из Ростовской области

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В ходе спецоперации погиб 22-летний боец из Ростовской области. Жизнь Романа Зоренко оборвалась в середине ноября. Об этом пишет издание DonDay.Молодой человек родился и вырос в селе Развильное Песчанокопского района. В 2020-ом году Роман окончил колледж. Весной 2021-ого парня призвали в армию. Спустя несколько месяцев Роман решил связать свою жизнь с военным делом – он подписал контракт с Вооруженными силами РФ. Службу проходил в городе Волгограде.Боец начал участвовать в спецоперации с 24 февраля 2022-го. Еще при жизни он был удостоен множества наград.