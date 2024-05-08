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В ходе СВО погиб 27-летний боец из Ростовской области

В ходе СВО погиб 27-летний боец из Ростовской области
Боец из Ростовской области погиб в ходе проведения спецоперации. Жизнь 27-летнего Владимира Балкунова оборвалась в конце апреля. Молодой человек не дожил до своего дня рождения примерно неделю.

До службы Владимир проживал в городе Волгодонске. Летом 2023 года он подписал контракт и отправился на СВО. Во время выполнения приказа боец получил ранение, несовместимое с жизнью.

У молодого человека остались супруга и маленький ребенок. Будет ли Владимир представлен к ордену Мужества или другой госнаграде, пока не известно.
Фото: социальные сети
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