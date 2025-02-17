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В Госавтоинспекции сообщили подробности жуткой аварии под Ростовом

В Госавтоинспекции сообщили подробности жуткой аварии под Ростовом
Подробности ужасной аварии на трассе вблизи Ростова стали известны. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло около двух часов дня на автодороге «Северный подъезд к Ростову-на-Дону».

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2101» на высокой скорости столкнулся с грузовиком, который находился у обочины.

В ГИБДД уточнили, что водителю и пассажиру «ВАЗ-2101» была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их направили в больницу для более детального обследования.
Фото: соцсети
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