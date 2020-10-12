Стали известны подробности аварии с бензовозом под Ростовом

Стали известны подробности аварии с бензовозом на трассе под Ростовом. В массовом ДТП на 10-м километре Западного подъезда к Ростову утром 14 октября столкнулись три автомобиля.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, бензовоз не справился с управлением и влетел в припаркованные «Рено Логан» и «ВАЗ-2110». От силы удара машины отбросило в разные стороны, а «Рено» загорелся. Бензовоз сложился пополам и развернулся поперёк дороги, что спровоцировало огромную пробку.К счастью, во время аварии в припаркованных авто никого не было, в противном случае жертв избежать не удалось.