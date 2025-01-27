В жуткой аварии в Ростовской области погиб 67-летний мужчина

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В результате ужасной автомобильной аварии в районе Волгодонска, расположенного в Ростовской области, погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.ЧП произошло 23 января на трассе Ростов – Волгодонск, недалеко от поселка Краснодонского. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения. На высокой скорости его машина столкнулась с транспортным средством «Опель Зафира».Как уточнили в Госавтоинспекции Ростовской области, 67-летний водитель «ВАЗ-21099» скончался до того, как прибыла скорая помощь. В результате происшествия также пострадали 70-летний водитель и 65-летний пассажир «Опеля», которых госпитализировали с различными травмами.