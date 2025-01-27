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В жуткой аварии в Ростовской области погиб 67-летний мужчина

В жуткой аварии в Ростовской области погиб 67-летний мужчина

В результате ужасной автомобильной аварии в районе Волгодонска, расположенного в Ростовской области, погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ЧП произошло 23 января на трассе Ростов – Волгодонск, недалеко от поселка Краснодонского. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения. На высокой скорости его машина столкнулась с транспортным средством «Опель Зафира».

Как уточнили в Госавтоинспекции Ростовской области, 67-летний водитель «ВАЗ-21099» скончался до того, как прибыла скорая помощь. В результате происшествия также пострадали 70-летний водитель и 65-летний пассажир «Опеля», которых госпитализировали с различными травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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