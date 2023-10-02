Водитель грузовика пострадал в ДТП на трассе Ростов - Ставрополь
На трассе Ростов - Ставрополь водитель грузовика пострадал в аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 1 октября в Ставропольском крае.
По данным сотрудников региональной Госавтоинспекции, водитель «Лады Гранты» ехал по автодороге. В районе села Красногвардейского автомобилист потерял бдительность и протаранил «ГАЗель», которая ехала впереди. Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались в кювете.
В результате аварии 20-летний водитель «ГАЗели» получил травмы.