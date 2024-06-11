В Ростовской области 41-летний водитель «Лады» пострадал в ДТП с «перевертышем»

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области случилось ДТП с «перевертышем», в котором пострадал 41-летний мужчина. Происшествие случилось 10 июня в Зимовниковском районе.Предварительно, мужчина на «Ладе Весте» ехал по трассе Элиста – Зимовники. Недалеко от хутора Марченков машину занесло. Водитель потерял управление и выехал в поле. Там машину несколько раз перевернуло. В результате аварии легковушка едва не превратилась в груду металлолома.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии мужчина пострадал. С травмами его доставили в больницу.