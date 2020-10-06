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В Ростовской области водитель «Лады» пострадал, врезавшись в дерево

В Ростовской области водитель «Лады» пострадал, врезавшись в дерево
В Ростовской области водитель «Лады» на высокой скорости врезался в дерево. Происшествие случилось 7 октября около полуночи в Шолоховском районе.

Водитель «ВАЗ-2107» ехал по автодороге ст. Вешенская - ст. Казанская. Примерно на 14-м километре мужчина разогнался настолько, что не справился с управлением. Съехав с дороги, 33-летний водитель влетел прямо в дерево. Автомобиль превратился в груду металла и восстановлению, скорее всего, не подлежит. Мужчину с травмами доставили в больницу.

- Прав на управление транспортом у водителя не оказалось, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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