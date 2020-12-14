В Донецке за смерть местного жителя под суд пойдет его 52-летний знакомый

В Донецке СУ СК по Ростовской области завершило расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.Происшествие случилось в июле 2020 года. Обвиняемый находился дома со своей сожительницей и общим знакомым. В какой-то момент гость начал ссориться с женщиной. Дончанин заступился за возлюбленную, ударив знакомого несколько раз. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте.Житель Донецка полностью признал свою вину. В настоящее время он заключен под стражу.- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. - сообщили в СУ СК по Ростовской области.Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.