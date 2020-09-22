В Таганроге 17-летнего парня будут судить за ограбление и убийство знакомого

В Таганроге 17-летний парень обвиняется в ограблении и убийстве 49-летнего мужчины. Об этом 24 сентября сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.Зимой 2020 года несовершеннолетний проник в дом к своему 49-летнему знакомому и украл у него 600 рублей. На следующий день парень избил мужчину ногами и руками в области головы и туловища. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.В отношении юноши завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.Несовершеннолетний таганрожец заключен под стражу и вскоре предстанет перед судом.Обвиняемому грозит до 17 лет лишения свободы.