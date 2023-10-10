В Донецке похоронили контрактника, погибшего в СВО

Фото: Газета "Новость".

В Донецке прошли похороны мужчины, погибшего в зоне проведения специальной операции. Андрей Боков скончался при выполнении боевой задачи 17 сентября.Мужчина был родом из Донецка. В апреле этого года Андрей подписал контракт с ВС РФ. Мужчину отправили под Бахмут, где он и погиб.В начале октября тело мужчины привезли на родину. Отпевание прошло 9 октября в Димитриевской часовне города Донецка. Андрея похоронили на кладбище Чугунка, где похоронены другие участники СВО.