Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Донецке похоронили контрактника, погибшего в СВО

В Донецке похоронили контрактника, погибшего в СВО
В Донецке прошли похороны мужчины, погибшего в зоне проведения специальной операции. Андрей Боков скончался при выполнении боевой задачи 17 сентября.

Мужчина был родом из Донецка. В апреле этого года Андрей подписал контракт с ВС РФ. Мужчину отправили под Бахмут, где он и погиб.

В начале октября тело мужчины привезли на родину. Отпевание прошло 9 октября в Димитриевской часовне города Донецка. Андрея похоронили на кладбище Чугунка, где похоронены другие участники СВО.
Фото: Газета "Новость".
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.