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В зоне спецоперации погиб доброволец из Донецка Ростовской области

В зоне спецоперации погиб доброволец из Донецка Ростовской области
В зоне специальной военной операции погиб доброволец из Ростовской области. 50-летний житель города Донецка Андрей Сосула получил смертельное ранение в ходе выполнения боевой задачи в ходе СВО, сообщает газета "Новость".

Жизнь Андрея оборвалась 21 сентября в районе Клещеевки, под Бахмутом. Товарищам мужчины понадобилось около недели, чтобы вывезти тело с места боев. Затем бойца доставили на родину.

В последний путь Андрея проводили 4 октября. Проститься с ним пришли его близкие, родные и просто неравнодушные люди. Похоронили солдата на кладбище Чугунка, где покоятся все погибшие бойцы СВО.
Фото: Газета "Новость".
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