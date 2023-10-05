В зоне спецоперации погиб доброволец из Донецка Ростовской области

Фото: Газета "Новость".

В зоне специальной военной операции погиб доброволец из Ростовской области. 50-летний житель города Донецка Андрей Сосула получил смертельное ранение в ходе выполнения боевой задачи в ходе СВО, сообщает газета "Новость".Жизнь Андрея оборвалась 21 сентября в районе Клещеевки, под Бахмутом. Товарищам мужчины понадобилось около недели, чтобы вывезти тело с места боев. Затем бойца доставили на родину.В последний путь Андрея проводили 4 октября. Проститься с ним пришли его близкие, родные и просто неравнодушные люди. Похоронили солдата на кладбище Чугунка, где покоятся все погибшие бойцы СВО.