В центре Ростова в результате взрыва ранен мужчина

Фото: DonDay

Вечером 26 августа в центре Ростова произошел инцидент, в результате которого пострадал пожилой человек. Несчастный случай случился на Московской улице.Приблизительно в 23:00, как утверждают очевидцы, раздался сильный взрыв, после чего в жилом доме начался пожар. Жильцы в спешке покинули свои квартиры и выбежали на улицу. К сожалению, не удалось избежать травм. На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы.-Пожилой мужчина получил ранения от разлетевшихся осколков, ему оказали первую помощь, перевязав ноги. По информации корреспондента DonDay, работающего на месте событий, возможно, есть и другие пострадавшие.Официальные заявления относительно произошедшего пока не поступали.