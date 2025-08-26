Фото: Дондей

В Ростове на улице Береговой в реку Дон выкинули десятки военных билетов. О инциденте сообщили местные жители днём 26 августа.На место инцидента прибыли сотрудники администрации Кировского района. Они продолжают работу по извлечению документов, которые оказались под водой.Глава района Наталия Симаченко сообщила DonDay, что пока неизвестно, кто и с какой целью выбросил военные билеты.Сейчас на месте работают правоохранительные органы, которые и будут разбираться в ситуации.