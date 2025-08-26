Новости
Фото последствий ночной атаки беспилотников в Ростовской области

Появились фото с места атаки беспилотников в селе Новобессергеневка Неклиновского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале 26 августа глава Неклиновского района Василий Даниленко.

После атаки БПЛА в Новобессергеневке в границах зоны ЧС расположены 11 домов. В основном, разбиты стекла, двери, повреждены стены и крыша. В одном из пострадавших домов частично разрушена стена и крыша, повреждена машина.

- На месте работает комиссия по оценке ущерба. Все данные фиксируются для последующего оказания помощи пострадавшим,- сказано в сообщении.

Напомним, в Ростовской области в ночь на 26 августа отразили атаку беспилотников. Силами ПВО сбили девять дронов в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах.
Фото: Василий Даниленко.
