В Волгодонске на торги выставили имущественный комплекс за 18,3 млн

Фото: Торги России

В Волгодонске на торги выставили имущественный комплекс за 18,3 миллиона рублей. Информация о выставленном на торги имущественном комплексе с земельным участком появилась на сайте «Торги России».Комплекс находится на улице Отдыха, 21. На площади 17 831 квадратный метр стоят заброшенные постройки. Фасады и внутренние помещения одноэтажных зданий нуждаются в ремонте.Подать заявку на участие в торгах можно до 6 октября. Итоги аукциона будут подведены спустя три дня после окончания приема заявок.