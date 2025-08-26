Новости
В центре Ростова после взрыва произошел пожар

Вечером в центре Ростова 26 августа произошел мощный взрыв, за которым последовал крупный пожар. Инцидент произошел примерно в 23:00.

По словам очевидцев, после взрыва в небе над центром города поднялся огромный столб дыма. Возгорание произошло в районе Халтуринского переулка.

Официальных данных о причинах и последствиях пока нет. Местные жители также сообщают о сработавших сиренах. В соцсетях активно публикуются фото и видеоматериалы с места происшествия.

Подробности выясняются.
фото: скрин
