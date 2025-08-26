Новости
В Таганроге разыскивается мужчина, разбивший бутылкой стекло остановки

В Таганроге разыскивают мужчину, разбившего бутылкой стекло остановки. Таганрогский трамвай опубликовал кадры вандализма у себя в соцсетях 26 августа.

Инцидент случился вечером 21 августа на проспекте Смирновскому в районе дома №96. Компания мужчин шла по улице, когда один из них решил швырнуть бутылку в остановку «Улица Ломакина». В результате стеклянная стенка разбилась. В этот момент на лавочке остановочного пункта сидели люди. Осколки посыпались им на спину. К счастью, никто не пострадал.

Происшествие запечатли уличные камеры. Кто именно из компании кинул бутылку не удалось зафиксировать. В розыск объявили двоих подозреваемых.
Фото: Скриншот из видео Ростовского трамвая
