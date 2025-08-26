В Ростове на ремонт автобусных двигателей выделят 35 миллионов рублей
В Ростове проведут ремонт двигателей общественных автобусов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 25 августа.
Муниципальная компания «Ростовпассажиртран» направит почти 35 миллионов рублей на ремонт двигателей городских автобусов.
Подрядчик займется восстановлением двигателей — заменой изношенных деталей и устранением повреждений, чтобы продлить срок службы транспорта.
Жители регулярно жалуются на поломки автобусов и маршруток: в летнюю жару моторы часто перегреваются, что приводит к вынужденным остановкам и пробкам.
Победителя тендера выберут 16 сентября. Контракт будет действовать до конца октября 2025 года.