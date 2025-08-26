В Ростове на ремонт автобусных двигателей выделят 35 миллионов рублей

Фото: Ростов ру

В Ростове проведут ремонт двигателей общественных автобусов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 25 августа.Муниципальная компания «Ростовпассажиртран» направит почти 35 миллионов рублей на ремонт двигателей городских автобусов.Подрядчик займется восстановлением двигателей — заменой изношенных деталей и устранением повреждений, чтобы продлить срок службы транспорта.Жители регулярно жалуются на поломки автобусов и маршруток: в летнюю жару моторы часто перегреваются, что приводит к вынужденным остановкам и пробкам.Победителя тендера выберут 16 сентября. Контракт будет действовать до конца октября 2025 года.