Во время пожара в центре Ростова люди стонали от боли

фото: DonDay

В центре Ростова-на-Дону после взрыва 26 августа горит многоквартирный дом.После череды взрывов в небе был замечен густой столб дыма, после чего начался масштабный пожар. Сила взрывной волны была настолько сильной, что в соседних зданиях выбило стекла, а припаркованные автомобили получили сильные повреждения. Местные жители в панике выбегали на улицу в домашней одежде.По предварительной информации спасателей, огнем охвачена кровля здания площадью 250 квадратных метров. Очевидцы сообщают о множественных стонах пострадавших.— Было слышно, как люди стонали. То ли от ожогов, то ли от ранений, не понятно.На данный момент подтверждена информация о нескольких людях, получивших осколочные ранения.На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности уточняются.