Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Во время пожара в центре Ростова люди стонали от боли

Во время пожара в центре Ростова люди стонали от боли

В центре Ростова-на-Дону после взрыва 26 августа горит многоквартирный дом.

После череды взрывов в небе был замечен густой столб дыма, после чего начался масштабный пожар. Сила взрывной волны была настолько сильной, что в соседних зданиях выбило стекла, а припаркованные автомобили получили сильные повреждения. Местные жители в панике выбегали на улицу в домашней одежде.

По предварительной информации спасателей, огнем охвачена кровля здания площадью 250 квадратных метров. Очевидцы сообщают о множественных стонах пострадавших.

— Было слышно, как люди стонали. То ли от ожогов, то ли от ранений, не понятно.

На данный момент подтверждена информация о нескольких людях, получивших осколочные ранения.

На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности уточняются.
фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.