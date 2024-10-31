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В центре Ростова в ДТП пострадали девушка и парень

В центре Ростова в ДТП пострадали девушка и парень
В центре Ростова в ДТП пострадали девушка и парень. Происшествие случилось утром 31 октября на улице Большой Садовой.

Около 5:30 по дороге ехала 23-летняя девушка за рулем «Опеля Корса». По предварительной информации, водитель не справилась с управлением и наехала на бордюр. Затем машина опрокинулась и врезалась в дерево.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, в результате аварии пострадали девушка-водитель и ее 18-летний пассажир. Они были госпитализированы.
Фото: соцсети
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