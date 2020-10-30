В ДТП с фурой под Ростовом пострадали парень и девушка

В Ростове-на-Дону парень и девушка пострадали в аварии с фурой. ДТП произошло на Южном подъезде к Новочеркасску около восьми часов вечера 1 ноября. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.По предварительным данным, 36-летний водитель «ДАФа» ехал по автодороге Аксайского районе, не сохраняя при этом безопасную дистанцию с движущимися впереди машинами. В конце концов он врезался в «Мазду 6» под управлением 23-летнего парня.В настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия.