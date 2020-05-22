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В ДТП под Ростовом пострадали водитель и девушка-пассажир

В ДТП под Ростовом пострадали водитель и девушка-пассажир

В селе Чалтырь в ДТП пострадали два человека. Авария произошла 25 мая на улице Красноармейской.

По предварительным данным, 60-летний водитель «ВАЗ-2107» на перекрёстке не уступил дорогу «Ладе Приоре», которая ехала по главной дороге.
- В результате происшествия пострадал водитель «ВАЗа», а также пассажир «Лады Приоры» – 27-летняя девушка. Они доставлены в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

26-летний водитель «Приоры» не пострадал. По факту аварии начата проверка.

Как сообщили в донском управлении ГИБДД, всего с начала года в области зарегистрировано 745 ДТП. В результате аварий погибли 126 человек, 906 получили травмы разной степени тяжести. В большинстве случаев, причиной происшествия становится нарушение водителями правил дорожного движения.

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