В ДТП под Ростовом пострадали водитель и девушка-пассажир

В селе Чалтырь в ДТП пострадали два человека. Авария произошла 25 мая на улице Красноармейской.По предварительным данным, 60-летний водитель «ВАЗ-2107» на перекрёстке не уступил дорогу «Ладе Приоре», которая ехала по главной дороге.26-летний водитель «Приоры» не пострадал. По факту аварии начата проверка.Как сообщили в донском управлении ГИБДД, всего с начала года в области зарегистрировано 745 ДТП. В результате аварий погибли 126 человек, 906 получили травмы разной степени тяжести. В большинстве случаев, причиной происшествия становится нарушение водителями правил дорожного движения.