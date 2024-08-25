В Ростовской области в ДТП пострадали два человка

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в результате ДТП пострадали два человека. Авария случилась 25 августа на трассе Шахты – Цимлянск около 9:00.По предварительным данным, по дороге ехала 28-летняя девушка на «Митсубиси Аутлендер». Она не справилась с управлением и съехала в кювет. Передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадали девушка-водитель и 43-летний пассажир. Их госпитализировали.