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В Ростовской области в ДТП пострадали два человка

В Ростовской области в ДТП пострадали два человка
В Ростовской области в результате ДТП пострадали два человека. Авария случилась 25 августа на трассе Шахты – Цимлянск около 9:00.

По предварительным данным, по дороге ехала 28-летняя девушка на «Митсубиси Аутлендер». Она не справилась с управлением и съехала в кювет. Передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадали девушка-водитель и 43-летний пассажир. Их госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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