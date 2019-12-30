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В Ростове при столкновении ВАЗа и «Шевроле» пострадали двое

В Ростове при столкновении ВАЗа и «Шевроле» пострадали двое
В центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием ВАЗа и «Шевроле». Авария случилась на проспекте Буденновском 7 января около 20 часов.

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области сообщили, что водитель автомобиля «ВАЗ-2114» двигался по Буденновскому со стороны улицы Большой Садовой. На регулируемом перекрестке человек за рулем «Четырнадцатой» выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате отечественное авто столкнулось с иномаркой «Шевроле Ланос».

– В результате происшествия пострадали оба водителя. Прибывшие на место медики доставили их в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды.

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