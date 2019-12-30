В Ростове при столкновении ВАЗа и «Шевроле» пострадали двое



В центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием ВАЗа и «Шевроле». Авария случилась на проспекте Буденновском 7 января около 20 часов.



В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области сообщили, что водитель автомобиля «ВАЗ-2114» двигался по Буденновскому со стороны улицы Большой Садовой. На регулируемом перекрестке человек за рулем «Четырнадцатой» выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате отечественное авто столкнулось с иномаркой «Шевроле Ланос».



– В результате происшествия пострадали оба водителя. Прибывшие на место медики доставили их в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды.