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В Ростове в столкновении «Лады» и «Шевроле» пострадали 3-летняя девочка и девушка

В Ростове в столкновении «Лады» и «Шевроле» пострадали 3-летняя девочка и девушка
В Ростове-на-Дону в столкновении «Лады Калины» и «Шевроле Лачетти» пострадали 3-летняя девочка и 26-летняя девушка. Авария случилась поздним вечером 1 января на проспекте Стачки.

По предварительной информации, 27-летний водитель иномарки ехал по проспекту Стачки в направлении улицы Кулагина. Поворачивая, он не уступил дорогу отечественному автомобилю и допустил с ним столкновение.

- В результате ДТП пострадали 3-летняя пассажирка «Шевроле» и 26-летняя пассажирка «Лады», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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