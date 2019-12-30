В Ростове в столкновении «Лады» и «Шевроле» пострадали 3-летняя девочка и девушка



В Ростове-на-Дону в столкновении «Лады Калины» и «Шевроле Лачетти» пострадали 3-летняя девочка и 26-летняя девушка. Авария случилась поздним вечером 1 января на проспекте Стачки.



По предварительной информации, 27-летний водитель иномарки ехал по проспекту Стачки в направлении улицы Кулагина. Поворачивая, он не уступил дорогу отечественному автомобилю и допустил с ним столкновение.



- В результате ДТП пострадали 3-летняя пассажирка «Шевроле» и 26-летняя пассажирка «Лады», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.