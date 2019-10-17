В Ростове при столкновении иномарок пострадали два человека



В Ростове-на-Дону произошла авария с участием двух иномарок. Автомобили столкнулись 19 октября около 14 часов на улице Красноармейской.



По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем автомобиля «Шевроле» двигался в районе дома № 124. При повороте налево машина столкнулась со встречной иномаркой «Пежо». Удар был настолько сильным, что «Пежо» откинуло на тротуар, где автомобиль врезался в здание.



– В результате аварии травмы получили водитель «Шевроле» и 20-летний пассажир «Пежо», – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.