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В Ростове при столкновении иномарок пострадали два человека

В Ростове при столкновении иномарок пострадали два человека
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием двух иномарок. Автомобили столкнулись 19 октября около 14 часов на улице Красноармейской.

По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем автомобиля «Шевроле» двигался в районе дома № 124. При повороте налево машина столкнулась со встречной иномаркой «Пежо». Удар был настолько сильным, что «Пежо» откинуло на тротуар, где автомобиль врезался в здание.

– В результате аварии травмы получили водитель «Шевроле» и 20-летний пассажир «Пежо», – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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