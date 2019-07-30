В Ростове при демонтаже здания крыша упала и разрушила соседний дом



Во время демонтажа четырёхэтажного дома крыша обрушилась и повредила соседний дом. ЧП произошло 31 июля в переулке Тузлов.



Днём в среду в спасательную службу позвонили местные жители. Ростовчане рассказали, что во время разборки самостроя на их дом обрушилась кровля здания. В этот момент в помещении находились жильцы, к счастью, никто из них не пострадал.

- На место происшествия выехала поисково-спасательная группа, которая приступила к демонтажу стены, угрожающей падением на соседние дома, - рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова. - В 22 часа спасатели демонтировали одну стену и с прибывшей дополнительной группой приступили к разбору второй.



Разбор завалов продолжался до трёх часов ночи следующего дня. Глубокой ночью, убрав опасные элементы здания, обе бригады спасателей убыли в поисково-спасательный отряд.



