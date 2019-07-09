Обрушившаяся крыша частного дома раздавила молодого жителя Ростова
Молодой мужчина погиб в результате обрушения крыши. ЧП произошло около 20 часов 11 июля в Первомайском районе города.
По предварительным данным, при демонтаже конструкции в частном доме на мужчину упала крыша.
- Спасатели разобрали строительный завал и извлекли тело, - рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова. - Погибшим оказался 33-летний хозяин дома.
Прибывшие на место полицейские предварительно квалифицировали происшествие как несчастный случай.