Обрушившаяся крыша частного дома раздавила молодого жителя Ростова





Молодой мужчина погиб в результате обрушения крыши. ЧП произошло около 20 часов 11 июля в Первомайском районе города.



По предварительным данным, при демонтаже конструкции в частном доме на мужчину упала крыша.

- Спасатели разобрали строительный завал и извлекли тело, - рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова. - Погибшим оказался 33-летний хозяин дома.



Прибывшие на место полицейские предварительно квалифицировали происшествие как несчастный случай.