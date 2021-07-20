В больнице скончалась мама, попавшая с мужем и двумя детьми в ДТП под Каменском
В каменской больнице скончалась жительница Санкт-Петербурга, попавшая с семьей в жуткое ДТП. За жизнь Юлии С. донские врачи боролись целые сутки, но травмы в результате столкновения легковушки с самосвалом оказались несовместимыми с жизнью. Юлию похоронили с ее четырехлетним сынишкой, который скончался на месте аварии.
Напомним, жуткая трагедия произошла под Каменском 14 июля. Семья с двумя маленькими детьми ехала на море из Питера. В дороге, видимо, отец уснул и врезался в припаркованный на обочине самосвал. Отечественная легковушка превратилась в смятую консервную банку. Четырехлетнему сыну пары не оставалось шанса. Мальчик умер на месте.
В тяжелом состоянии в больницу доставили его родителей и двухлетнюю сестру. Девочку перевели в областную больницу Ростова. Малышка находится в тяжелом состоянии. Ее отец лежит в больнице Каменска. Его состояние уже неделю оценивается как тяжелое. Мужчина не приходит в себя.