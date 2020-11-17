Попавшая под колеса «десятки» в Шахтах женщина-пешеход скончалась в больнице
В больнице Шахт скончалась пенсионерка, попавшая под колеса «десятки». Женщина не пережила травм, полученных при аварии 18 ноября, сообщает DonDay Шахты.
Как ранее сообщал Rostov.ru, происшествие случилось вечером 15 ноября. 57-летняя женщина со своим 17-летним сыном переходили дорогу на улице Карла Маркса. Молодой человек за рулем «десятки» не успел вовремя притормозить и сбил пешеходов.
Пенсионерку и ее сына в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Несмотря на все усилия врачей, пожилая женщина скончалась в больнице спустя два дня после аварии, так и не придя в сознание. Ее сыну предстоит еще несколько операций - у юноши диагностированы переломы бедра и голени. У подростка из близких родственников остался старший брат.
Водителю, сбившему двух пешеходов, грозит уголовная ответственность.