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Врачи ЦГБ Каменска борются за жизни трех человек, пострадавших в ДТП с самосвалом

Врачи ЦГБ Каменска борются за жизни трех человек, пострадавших в ДТП с самосвалом
Врачи ЦГБ города Каменска-Шахтинска борются за жизни троих членов семьи, пострадавших в страшной аварии с самосвалом. В ДТП погиб четырехлетний мальчик. Его родителей и двухлетнюю сестрички в тяжелом состоянии госпитализировали.

- Состояние всех пострадавших расценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Оно может ухудшится в любой момент, - сообщили представители Каменск-Шахтинской больницы. - Врачи борются за их жизни.

Как сообщал Rostov.ru, трагедия случилась утром 14 июля. Семья из Санкт-Петербурга отправилась отдыхать в Краснодарский край. 38-летний мужчина с 31-летней женой и двумя детьми ехал на «Ладе Весте» по трассе М-4-«Дон». От долгой дороги водитель утомился и в районе 905-го километра уснул. Лишившись управления, автомобиль занесло на обочину - прямо в самосвал, который остановился из-за поломки. Удар оказался настолько сильным, что передняя часть легковушки превратилась в груду металлолома. 4-летний мальчик погиб на месте, а остальных членов семьи госпитализировали в ближайшее медучреждение.

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