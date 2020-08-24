На Дону пострадавший в тройной аварии пассажир «Лады Весты» скончался в больнице от полученных травм

Стало известно еще об одном погибшем в тройной аварии с большегрузом в Ростовской области. От полученных травм в больнице скончался неустановленный пассажир «Лады Весты».Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 25 августа около 14 часов на 902-м километре автодороги Новошахтинск - Майский. По предварительным данным, 29-летний автомобилист на «Хендай Солярис» выехал на «встречку» и столкнулся с машиной «ДАФ» под управлением 43-летнего шофера. От удара грузовик развернулся и врезался в «Ладу Весту», за рулем которой был 56-летний водитель, двигающуюся сзади.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП на месте от полученных травм скончалась 23-летняя пассажирка «Хендай». Пострадали водители обеих легковушек и 41-летний пассажир «Лады». Их доставили в медучреждение.