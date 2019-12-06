В больнице Ростова умер заключённый, выпавший из окна в колонии





В Ростове в больничной палате скончался заключённый. Мужчину доставили в донскую столицу из исправительной колонии № 1 города Зверево.



32-летний Михаил Балабаев отбывал наказание за грабеж. 5 ноября его нашли лежащим на земле под окнами здания колонии. По предварительным данным, он выпал из окна вещевой комнаты на втором этаже, пишет DonDay.ru.



Мужчину доставили в медчасть. Оценив состояние пострадавшего, врачи приняли решение перевезти его в городскую больницу. В ЦГБ медики диагностировали у него переломы височной кости, рёбер и повреждение головного мозга. Больного транспортировали в БСМП № 2 Ростова-на-Дону, в отделение травматологии.



В больнице пострадавшему сделали несколько операций, однако сохранить ему жизнь не удалось. Спустя 10 дней он скончался от полученных травм.



В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. В ходе неё будет установлено наличие признаков преступления в действиях неустановленных лиц.