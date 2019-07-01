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От эпилептического припадка умер заключённый в ростовской колонии

От эпилептического припадка умер заключённый в ростовской колонии
В колонии Ростова из-за эпилептического припадка умер осуждённый. В ИК-2 на Тоннельной улице скончался 32-летний заключённый. Инцидент произошёл поздно вечером 1 июня.

Мужчина давно страдал эпилепсией, и припадки для него не были редкостью, передаёт DonDay.ru. В роковой вечер у него в очередной раз начались судороги. Сотрудники режимного учреждения вызвали медиков. К несчастью, несмотря на старания врачей, спасти его не удалось.

По факту смерти заключённого правоохранители проводят проверку.

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