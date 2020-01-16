В Батайске пожилая женщина погибла, попав под колеса легковушки



В Батайске 70-летняя женщина скончалась, попав под колеса легковушки. Авария случилась около дома номер 227Г по улице Энгельса 18 января.



По предварительным данным, пенсионерка вышла на проезжую часть в неустановленном месте. В это время на «ВАЗ-21099» проезжал мужчина, который не успел среагировать и сбил пожилую женщину. Удар о лобовое стекло оказался смертельным.



- 70-летняя женщина скончалась на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Проводится проверка.



Водитель прошел медосвидетельствование. За рулем он ехал трезвым.